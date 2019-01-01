Canan Karatay şarkı söyledi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak şarkı söyleyen Karatay’ın sahne performansı, büyük beğeni topladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum’da bulunan bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. “Nasıl geçti habersiz” isimli şarkıyı seslendiren Karatay, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.
Dinleyicilerden büyük alkış alan Karatay’ın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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