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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.10.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Canan Karatay açıkladı: İçindeki kimyasallar kanserojendir

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Canan Karatay açıkladı: İçindeki kimyasallar kanserojendir

Kayseri’de düzenlenen 3. Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla buluşacak olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kırmızı et kanserojen değildir, kırmızı ete katılan kimyasallar kanserojendir.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü isimler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bugün öğlen Kayseri 3. Kitap Fuarında vatandaşlarla buluşacak olan Prof. Dr Canan Karatay, sabah Kayseri’ye geldi. İHA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Karatay, pastırmanın pişmemiş et olduğu için en sağlıklı et olduğunu söyledi. Canan Karatay, son günlerde konuşulan pastırma ve sucuğa karıştırılan tek tırnaklı ve beyaz et ile ilgili de başkanların konuşmak yerine halkı kandıran üreticilere ceza vermesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Kitap Fuarı’nın gezdikleri arasında en düzenli ve en iyi ayarlanmış fuar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Bu kitap fuarına 3. gelişimiz ve Kayseri Kitap Fuarı da gezdiğim bütün fuarlar arasında en iyi ayarlanmış, düzenlenmiş ve çok kaliteli bir fuar. Herkesin fuara koşmasını ve kitaplarla buluşmasını istiyorum ve okurları kitaplarla buluşturmak için çok büyük ve ciddi olarak halk için düzenlenmiş bir proje olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan herkesi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kayseri’ye gelirken sabah kapının önünde arabayı beklerken bana dediler ki hocam bu saatte ne yapıyorsunuz burada ve ben de dedim ki Kayseri’ye pastırma yemeye gidiyorum. Kayseri’nin pastırması çok önemli ama bozuk olmayacak. Şimdi fabrikalarda üretilmez pastırma kusura bakmasınlar ama o zaman kalitesi bozulur. Pastırma en sağlıklı et çünkü pişmemiş olarak yağıyla beraber, kırmızı et proteiniyle beraber yenildiği zaman sağlıklıdır. İnsan vücudundaki et bile yağlıdır zaten ve kaslarımız, kalbimiz ve beynimiz yağ ile çalışır. Onun için dengelidir ve bir pastırmaya baktığınızda 3’e 1 oranında yağ vardır neredeyse. Bu şekilde insan vücuduna girdiği zaman korkmayın kırmızı et kolesterolü yükseltmez. Senelerce maalesef bunu yasakladılar” dedi.

“KIRMIZI ET DEĞİL, İÇİNDEKİ KİMYASALLAR KANSEROJENDİR”

Doğal olan her şeyin yenilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Ben doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz diyorum. Sucuk evde yapılırsa ki ben Elazığlıyım eskiden evde sucuk yapılırdı ve yenirdi. Doğal olan ve içinde katkı maddesi olmayan bütün kırmızı etler sağlıklıdır ama katkı maddesi koyulan kırmızı etler kanserojendir. Ben bir sağlıkçı olarak bunu söylüyorum. Kırmızı et kanserojen değildir, kırmızı ete katılan kimyasallar kanserojendir. Geçenlerde pastırma ve sucuğa beyaz et karıştırıldığı iddiası oldu. Hangi beyaz etten bahsediliyor? Tavuk da beyaz et domuz da beyaz et. Bence sayın başkanımız bunları söyleyeceğine sıkı kontroller yapsın, sıkı ve caydırıcı cezalar versin. Bunları üreten ve halkı kandıranların işletmelerini kapatsınlar kapattırsınlar ve namusuyla dürüst çalışanlar üresin ülkemizde” dedi.

Hakiki zeytinyağının anne sütünden tek farkının bitkisel kolesterol olduğunu ve kolesterol olmadan hayat olmayacağını söyleyen Karatay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Hakiki ve doğal zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır. Ana sütü ve soğuk sıkım zeytinyağının hiçbir farkı yoktur, sadece bir tek farkı vardır ana sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır geriye kalan her şey aynıdır. Kolesterol olmadan yer yüzünde hayat olmaz, bitki de, hayvan da, biz de hayatımızı sürdüremeyiz.”

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