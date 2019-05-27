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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.05.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

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Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 28 Haziran'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemleri gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 28 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Sanık Kaftancıoğlu'nun ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderilmesine de hükmeden heyet, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu 8 müştekiye de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun, ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama'', ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle ve yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada suça konu yaptığı paylaşımlara tek tek yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşalama'' suçunu işlediği, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, bir kısmı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımlardan oluşan tweetleri ile de ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarını işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Kaftancıoğlu'nun söz konusu sosyal medyadaki paylaşımının hatırlatıldığı bir televizyon programına geçtiğimiz haftalarda katılarak hala aynı düşüncede olduğunu söylediğine de yer verildi.

Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan ifadesine göre, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve bir tweet dışında diğer paylaşımlarının da şahsının yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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