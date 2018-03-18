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    Çanakkale’ye tüm yurtta anma

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümünde başta Çanakkale olmak üzere tüm yurtta anma törenleri düzenledi. Halk şehitliklere akın etti.

    Çanakkale Şehitler Abidesi’ndeki tören TSK bandosunun marşlar çalmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tören alanına helikopterle geldi. Kürsüde Türk devletlerini temsil eden tarihi kıyafetli askerler nöbet tuttu.

    Çanakkale’ye tüm yurtta anma

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çanakkale savaşını tasvir eden anıta çelenk bıraktı.

    Önceki yılların aksine bu yılki törenlerde Çanakkale Belediyesi’nin çelengi yer almadı.

    Çanakkale’ye tüm yurtta anma

    Tören boyunca subay ve astsubaylar silahsız görev yaptı. Tören alanında sadece Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekipleri silahlı olarak yer aldı.

    Çanakkale şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, askerler de şehitler için saygı atışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şehit mezarlarına çiçekler bıraktı.

    Çanakkale’ye tüm yurtta anma

    Çanakkale’de Türk Yıldızları gösterisi ile savaş gemilerinin geçişleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Törende dev Türk bayrağı şiddetli rüzgarın etkisiyle iki kere yırtıldı.

    Çanakkale’ye tüm yurtta anma

    Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından alandan ayrılırken vatandaşların yanına geldi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan’a bir izci grubu flama ve şapka hediye etti. Erdoğan hediyelere karşılık izci işareti yaparak teşekkür etti.

    Etiketler: 18 mart , çanakkale , gazetehaberleri , gündem
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