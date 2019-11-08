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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
08.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar alan kül oldu

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Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar alan kül oldu

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2019 yılında çıkan 52 orman yangınında, 222 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Demirci, "Bu yanan alanlar, kesinlikle imara açılmamıştır, açılmayacaktır" dedi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yanan ormanlık alanlarda tespit ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci, bu yıl çıkan 52 orman yangınında 222 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Bu yangınlarda zarar gören alanların tamamı yılı içinde ormancılık tekniği açısından yapılması gereken tüm işlemler yapılmış olup, tekrar eski haline getirmek için tüm çalışmalar başlatıldı. Bu yanan alanlar, kesinlikle imara açılmamıştır, açılmayacaktır. Bundan sonra da böyle bir şeyin olması mümkün değildir" diye konuştu. 

'GELİBOLU'DA ÇIKAN YANGINLARDA DA BU TEKNİĞE BAŞVURDUK'

Karşı ateş yöntemiyle yangın söndürme hakkında bilgi veren Demirci, şunları söyledi:

"Karşı ateş yöntemi orman yangınlarıyla mücadelede ormancıların kullandığı tekniktir. Özellikle büyük yangınlarda biz bu tekniğe başvururuz. Bu sene İzmir'de gündeme gelen olayda tamamen oradaki tecrübeli bir arkadaşımızın büyük bir yangını önleme noktasında yapmış olduğu çalışmaydı. Gelibolu'da çıkan yangınlarda da bu tekniğe başvurduk. Muğla özelinde çıkan yangınlarda da özellikle Dalaman-Göcek yangınında da yine karşı ateş yönetimine başvurularak yangının büyümesi önlenmiştir. Yanan alanlar bildiğiniz gibi anayasa gereği yılı içinde tekrar ağaçlandırılmaktadır. Sadece yanan alanlar değil bozuk sahaların iyileştirilmesi, yaşlı ormanların gençleştirilmesi ve ormana katılan yeni arazilerinde ormanlaştırılması maksadıyla Çanakkale ilinde de her yıl düzenli çalışma yapılmaktadır. Çanakkale'de bulunan fidanlığımızda yılda 3 milyon fidan üretilip bunun 2,5 milyonu her yıl Çanakkale'de dikilmektedir."

11 Kasım'da gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikiminin Çanakkale ayağıyla ilgili Demirci, "Türkiye genelinde 81 ilde, 2023 lokasyonda 11 milyon fidan dikim etkinliği var. Bu etkinlik neredeyse uluslararası yetkinlik kazanma noktasına geldi, başta sayın bakanımız ve genel müdürümüzün bu konuya ciddi destek vermesi sayesinde. Bununla alakalı Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak bize de 250 bin fidan tahsisi yapılmıştı. 250 bin fidanı 205 bini Çanakkale ilinde, 45 bin fidanda Keşan'da. 205 bin fidanı Çanakkale genelinde 41 farklı noktada dikeceğiz. Tüm ilçeler buna katılıyor. Çanakkale merkezde de Kemel köyünde 11 Kasım'da saat 11.00'de sayın valimizin katılımıyla dikim etkinliği yapılacak" dedi.

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