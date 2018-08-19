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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-AA
19.08.2018 - 18:27, Son Güncelleme:

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

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Esenler Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ot yangını kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısına sıçradı. Önlem olarak bir çok bina boşaltıldı. Bazı binaların ise elektrikleri kesildi.

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  • Çanakkalede yangın
  • Çanakkalede yangın
  • Çanakkalede yangın
  • Çanakkalede yangın
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Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Çevrede bulunan vatandaşlarında destek verdiği yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri müdahalede bulundu. 

Otluk alan yakınında bulunan bir evin çatısına sıçrayan çam kozalakları ise kaplama alana zarar verdi. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

DHA MUHABİRİ: ULAŞILMASI GÜÇ BİR NOKTA

DHA Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen, yangını şu sözlerle anlattı:

"Çanakkale'de bugün bir kaç küçük orman yangını oldu. Oraya müdahale eden helikopter buraya çağırıldı. Ot yangını olarak başlamıştı. Hatta söner gibi oldu, siyah dumanlar yerini beyaza bırakmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler çatılara sıçradı.

Yangın nedeniyle binalar boşaltıldı. Orada yaşayan bütün insanlar evlerini boşalttı, büyük bir panik ve korku hali var.

Bizim büromuzun bulunduğu nokta yangının olduğu noktaya kuş bakışı bir yer. Biz de 45 dakika sonra yangının başladığını gördük ve yangını ihbar ettim. Orası ulaşılması güç bir nokta."

Çanakkalede yangın Alevler binanın çatısına sıçradı

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