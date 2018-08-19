Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı
Esenler Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ot yangını kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısına sıçradı. Önlem olarak bir çok bina boşaltıldı. Bazı binaların ise elektrikleri kesildi.
Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede bulunan vatandaşlarında destek verdiği yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri müdahalede bulundu.
Otluk alan yakınında bulunan bir evin çatısına sıçrayan çam kozalakları ise kaplama alana zarar verdi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA MUHABİRİ: ULAŞILMASI GÜÇ BİR NOKTA
DHA Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen, yangını şu sözlerle anlattı:
"Çanakkale'de bugün bir kaç küçük orman yangını oldu. Oraya müdahale eden helikopter buraya çağırıldı. Ot yangını olarak başlamıştı. Hatta söner gibi oldu, siyah dumanlar yerini beyaza bırakmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler çatılara sıçradı.
Yangın nedeniyle binalar boşaltıldı. Orada yaşayan bütün insanlar evlerini boşalttı, büyük bir panik ve korku hali var.
Bizim büromuzun bulunduğu nokta yangının olduğu noktaya kuş bakışı bir yer. Biz de 45 dakika sonra yangının başladığını gördük ve yangını ihbar ettim. Orası ulaşılması güç bir nokta."
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