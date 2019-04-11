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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
11.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı

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Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan şüpheli O.S.'nin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezinde baskı uyguladıkları esnafı, silahla tehdit ederek iş yerlerini ellerinden almak istedikleri iddia edilen şüphelileri takibe alındı. U.T.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütünün 'birlikte yağma, silahla tehdit, ölümle tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri ve hakaret'in de aralarında bulunduğu 16 suç işlediği tespit edildi.

8 Nisan Pazartesi günü ekipler, Çanakkale ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen U.T. ile birlikte O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Ü.U., A.S., Z.K., C.Ş., Z.K. ve Ü.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden O.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 tüfek, silahlara ait 57 mermi, 7 av tüfeği kartuşu ve 1 muşta ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına da el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüpheliden Z.K. ve Ü.U. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.T., O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Z.K, Ü.U., A.S., C.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çanakkalede suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı

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