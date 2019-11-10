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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
10.11.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Çanakkale'de renkli futbol maçı

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Çanakkale'de renkli futbol maçı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, üniversiteli kızlar ile Yörük kızları futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan karşılaşmada dostluk kazandı.

Ayvacık Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi´nin (ÇOMÜ), Ayvacık 21 Eylül Stadyumu´nda düzenlediği futbol maçında, Ayvacık´ın Yörük köyü Yukarıköy´ün kız futbol takımı Şalvarspor ile ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Kız Futbol takımı karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya damga vuran ise Şalvarspor takımının maça üzerlerindeki şalvarlar ve başlarında çemberlerle çıkması oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamada bulunan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk´ü, ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Böyle bir etkinlik yapmak istedik. 2017 yılında meydana gelen deprem zamanında köydeki kızlarımızın kendi aralarında vakit geçirmek için futbol oynadıklarını gördük. Bundan esinlenerek hocalarımız ile birlikte ÇOMÜ takımını ve bizim bu köyümüzden oluşturduğumuz, halk arasında da ’Şalvarspor’ denilen takımı kurduk. Onlara da her konuda destek olduk. Buradaki amacımız onları ve üniversitedeki öğrencilerimizi kaynaştırmak. Birlikte etkinlik yapabileceklerini göstermek. Birbirlerinden hiç farkı olmadıklarını da gösterdiler. Biraz da özgüvenlerini arttırmak istedik. Böyle bir program yaptık" dedi.

Yukarıköy Şalvarspor Kız Futbol Takımı kaptanı Necla Çarıksız ise bu takımı yeni kurduklarını söyleyerek, "Köy muhtarımız geldi ve ’Böyle bir maç oynar mısınız?’ diye sordu. Biz de kabul ettik. Onun sayesinde buradayız. Bu takımı yeni kurduk. İnşallah galip geliriz" dedi.
Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada ise 2-2’lik skorla dostluk kazandı.

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