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    Çanakkale'de öğretmenin öğrencisine yaptığı şaka ortalığı karıştırdı!

    AA
    03.04.2018 - 05:59 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmenin, saçı uzun olduğu gerekçesiyle erkek öğrencisine toka taktığı iddia edildi. Olaya öğrenci velisi tepki gösterirken, ilçe milli eğitim müdürlüğü de veli hakkında suç duyurusunda bulundu

    İddiaya göre, geçen hafta cuma günü Gökçeada Ortaokulunda görevli İngilizce Öğretmeni G.U, 6. sınıf öğrencisi E.K'ye (12) saçının uzun olduğu gerekçesiyle toka taktı. Bir iş için okula giden anne Türkan K. yaşanan olaya şahit olunca durumu eşi Osman K'ye anlattı. Okula gidip olaya tepki gösteren Osman K. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.

    Osman K, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince duruma tepki gösterdiğini, okul basmasının söz konusu olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

    "Ben sadece oğluma tokayı kimin taktığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız' dedim. 'Evet ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk, kötü bir amaç yoktu' dedi. Olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor? Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabii ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım, hakarette bulundum ama kesinlikle darp olayı olmadı. Yani hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi zaten kendilerinden bekliyorum çünkü onlar da bana bağırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar."

    Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise cuma günü okulda münferit bir olayın yaşandığını belirterek, "Bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Daha da çirkin olanı, yine bu velilerimizin sosyal medyada linç kampanyaları başlatmaları." dedi.

    Etiketler: Çanakkale , ÖĞRETMEN , şaka , TOKAT , gündem
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