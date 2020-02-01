Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2020 yılının Ocak ayında 19 ayrı operasyonda 367'si çocuk, 164'ü kadın ve 229'i erkek olmak üzere toplam 760 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesi Sahil Güvenlik Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından 664'ü Afganistan, 5'i İran, 1'i Pakistan, 15'i Orta Afrika, 50'si Suriye, 21'i Kongo, 2'si Somali ve 2'si Filistin uyruklu 760 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.