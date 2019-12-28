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DHA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 09:16,Son Güncelleme:/

Çanakkale’de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale’de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 23’ü çocuk, 9’u kadın ve 11’i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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