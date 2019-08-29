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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.08.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Çanakkale'de korkutan yangın!

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Çanakkale’nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

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  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
  • Çanakkalede orman yangını
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Yangın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin müdahalesiyle daha fazla ilerlemesine izin verilmedi. Yoğun duman nedeniyle camları açık olan Göğüs Servisi’ndeki hastalar, olumsuz etkilenmemesi için başka bir servise alındı. Yoğun duman nedeniyle Acil Servis’te olağanüstü durumlar dışında kısa süreliğine hasta alınmadı.

AFAD’tan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"29 Ağustos 2019 Perşembe günü ilimiz Merkez Kepez Beldesi Hava Radar Mevzii Komutanlığı yolu üzerinde bulunan polis atış poligonu civarında saat 14.54 sularında orman yangını meydana gelmiştir. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 15.00 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinalarını yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yangın söndürme araçları Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Özel Sektör Kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından 1 greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden 1 dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından 1 loder, 1 su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden 1 dozer, Lapseki Tümad Madencilikten 1 dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesinden 1 dozer, Kepez Belde Belediyesinden 4 Kepçe, 1 greyder, 1 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice Belediyelerinden 1er su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden 1 dozer, 7 su arazözü, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

Çanakkalede korkutan yangın

 

 

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