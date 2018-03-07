Çanakkale'de korkutan deprem... Türkiye'deki son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 19.02'de ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 3.9 olarak duyurdu. Kandilli verilerini revize ederek 3.7 olarak yeniden açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR