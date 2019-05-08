Çanakkale'de iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar ve sahur saatleri (2019 imsakiye)
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, Çanakkale'de oruç ibadetini idrak eden vatandaşların iftar ve sahur saatleri gündeminde yer alıyor. Çanakkale'de akşam ezanı ile beraber orucunu açacak olan vatandaşlar Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Çanakkale'de iftar bugün saat kaçta? İşte, il il iftar saatleri...
Diyanet İşleri başkanlığı, internet sayfası üzerinden il il iftar saatlerini vatandaşların erişimine açmıştı. Çanakkale'de yaşayan halk iftar saatlerini öğrenerek bu bilgiler doğrultusunda orucunu açacak. İşte, Çanakkale ve 81 il için iftar ve sahur vakitleri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:20
|06:00
|13:16
|17:08
|20:22
|21:55
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:18
|05:59
|13:16
|17:08
|20:23
|21:57
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:16
|05:57
|13:16
|17:08
|20:24
|21:58
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:15
|05:56
|13:16
|17:08
|20:25
|22:00
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:13
|05:55
|13:16
|17:09
|20:26
|22:01
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:12
|05:54
|13:16
|17:09
|20:27
|22:02
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:10
|05:53
|13:16
|17:09
|20:28
|22:04
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Çanakkale iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
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