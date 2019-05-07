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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Çanakkale'de iftar saat kaçta? 7 Mayıs il il iftar saatleri

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Çanakkale'de iftar saat kaçta? 7 Mayıs il il iftar saatleri

Ramazan ayının ikinci günü iftar saatleri, Çanakkale'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri olmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getiren Çanakkaleliler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler doğrultusunda iftar ve imsakiye bilgilerini araştırıyor. Peki, Çanakkale'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, 7 Mayıs il il iftar saatleri.

Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayının gelmesi ile beraber, iftar ve sahur vakitleri Çanakkale'de yaşayanlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Özellikle saatlerin ilerlemesi ile, Çanakkale halkı, iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Çanakkale'de iftar saat kaçta? İşte, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda Çanakkale ve diğer iller için iftar vakitleri.

Diğer illerin iftar ve sahur bilgilerine ulaşmak için resmi tıklayınız.

Çanakkalede iftar saat kaçta 7 Mayıs il il iftar saatleri

Çanakkale'de 7 Mayıs tarihinde iftar saat 20:21'de gerçekleşecek. 5 günlük iftar ve sahur vakitleri şöyle;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
07 Mayıs 2019 Salı04:2106:0113:1617:0720:2121:54
08 Mayıs 2019 Çarşamba04:2006:0013:1617:0820:2221:55
09 Mayıs 2019 Perşembe04:1805:5913:1617:0820:2321:57
10 Mayıs 2019 Cuma04:1605:5713:1617:0820:2421:58
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:1505:5613:1617:0820:2522:00
12 Mayıs 2019 Pazar04:1305:5513:1617:0920:2622:01
13 Mayıs 2019 Pazartesi04:1205:5413:1617:0920:2722:02

DÜNYA ORUÇ TUTMA SÜRELERİ

İslam alemi için kutsal ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye başladı.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk delen bu ramazan ayında, oruç tutma süreleri de kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı.

Ramazanın ilk gününde 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki süre 20 saat 45 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat sürüyor.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

Oruç tutulan süre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 19 saat 26 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 18 saat 43 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 saat 38 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 18 saat 14 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 18 saat 12 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 saat 54 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 saat 51 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 17 saat 9 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 23 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 15 saat 58 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 55 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 saat 48 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 15 saat 26 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 21 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 saat 16 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 saat 14 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 saat 14 dakika, Kudüs'te 15 saat 6 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 saat 6 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 51 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 37 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 44 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 17 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 28 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 4 dakika, Şili'nin başkenti Santiago'da 12 saat 4 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 2 dakika oldu.

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