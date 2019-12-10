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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
10.12.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Çanakkale’de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

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Çanakkale’de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

ÇANAKKALE’de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.

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