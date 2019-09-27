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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)-
27.09.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Çanakkale'de heyecanlandıran görüntü

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Çanakkale Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisindeki kesonlar üzerinde üçüncü bloklar da konuldu. 318 metre olacak köprü ayakları, biraz daha yükseldi.

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  • 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
  • 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
  • 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
  • 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık, köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine geçen Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı.

Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, bugün konulan üçüncü bloklarla birlikte iyice yükselmiş oldu.

Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler ise 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri konusunda uyarıldı. Her iki yakadaki köprü ayakları arasında geçtiğimiz günlerde de büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapılmıştı.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam eden bloklarla köprü ayakları önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

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