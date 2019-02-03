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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.02.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Çanakkale'de herkes onları arıyor! '4 çocuğumuzdan bahsediliyor...'

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Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, dün gece Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçarak, suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili "Ezine ilçemizde meydana gelen bu olayda 2 delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu; ama 2 aile daha çıktı. 4 çocuğumuzdan bahsediliyor" dedi.

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünün içinden geçen ve 'Akköy Geçidi' olarak bilinen bölgede arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Vali Yardımcısı Batuk, "Dün saat 22.00 civarında araçla buraya gelmişler. Bu dereden geçmeye kalkmışlar ve alınan son duyumda yakınlarıyla bir telefonla irtibata geçmişler. Daha sonra araç su alıyor. 'Motorla gelip, bizi kurtarın', en son alınan ifade o. Söylenen söz de o. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik timlerimiz, dalgıçlarımız, DSİ'nin ilgili elemanları, ekipmanı, hepimiz buradaydık. Sabah 06.30'a kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra gördüğünüz gibi DSİ'nin kanal temizleme araçlarımız burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin de dalgıçları da buraya geldi. İlk etapta 2 kişi düşünüyorduk; ama 2 aile daha çocuklarının kayıp olduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. Bir de bir söylenti çıkarılıyor. Delikanlılar başka bir yere sığınmış olduklarını, inşallah öyledir, diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız" diye konuştu. 

Deniz polisine ait botla sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, bölgeye getirilen DSİ'nin kanal temizleme ve ağır iş makineleriyle dalgıçlar, dere dibine inerek, tarama faaliyeti yürütüyor.

Kaybolan 2 genci arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti
Kaybolan 2 genci arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti
Sıcak dakikalar... 2 kişi kayboldu
Sıcak dakikalar... 2 kişi kayboldu
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