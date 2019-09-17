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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Çanakkale'de elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

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Çanakkale'de elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

Çanakkale'nin farklı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik kesintisi yaşanıyor. UEDAŞ'ın haftalık raporunu göre, önümüzdeki dört gün boyunca elektrik kesintileri devam edecek. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin biteceği tarihi internet üzerinden araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Eylül Salı günü Çanakkale Merkezinin yanı sıra Biga ve Ezine ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

20.9.2019 09:00 - 20.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
GEYİKLİ SAĞLIK OCAĞI,GEYİKLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ, İLKÖĞRETİM OKUL,OKUL CD,LİSE CD,KÜLTÜR CD,İSKELE CD,GEYİKBABA CD,MARTI SK,ŞİMŞEK SK,OYA SK,ASMA SK,KUYU SK,ERDAL SK,KAYNAR SK,BAĞLAR SK,ŞİRİN SK,BAYIR SK,ÖZTÜRK SK,SAĞLIK SK,YENİ SK,HALE SK,DERE SK,
 
19.9.2019 07:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ECEABAT ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE MERKEZİ VE KÖYLER TAMAMI
 
19.9.2019 09:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI OG-AG SEHİM ALIMI VE AĞAÇ KESİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇETMİ KÖYÜ VE 2.MAHALLE
 
19.9.2019 07:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ECEABAT ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE MERKEZİ VE KÖYLER TAMAMI
 
19.9.2019 07:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GÖKÇEADA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE GÖKÇEADA İLÇE MERKEZİ TAMAMI VE KÖYLER TAMAMI
 
19.9.2019 09:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
OG ŞEBEKE BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
3.ŞAHIS TRAFOLU MÜŞTERİLER
 
19.9.2019 13:30 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
MURATLAR KÖYÜ TR-2 BÖLGESİ
 
19.9.2019 09:00 - 19.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
OG ŞEBEKE BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
3.ŞAHIS TRAFOLU MÜŞTERİLER,KEREM SİTESİ,KALANORA SİTESİ DLSY YOL ŞANTİYESİ,BELEDİYE ARITMA,ANADOLU LİSESİ,
 
19.9.2019 09:30 - 19.9.2019 16:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/AYVACIK ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
HATTA YAKLAŞAN AĞAÇLAR KESİLECEK VE ÖZEL TRAFO FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
GÜLPINAR KÖYÜ
 
19.9.2019 09:30 - 19.9.2019 13:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
MURATLAR KÖYÜ TR-1 BÖLGESİ
 
19.9.2019 10:00 - 19.9.2019 12:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
OG TRAFO BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
HİLTON OTEL
 
18.9.2019 07:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ECEABAT ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE MERKEZİ VE KÖYLER TAMAMI
 
18.9.2019 09:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI AG SEHİM ALIMI VE AĞAÇ KESİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
SARPDERE KÖYÜ
 
18.9.2019 07:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GÖKÇEADA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE GÖKÇEADA İLÇE MERKEZİ TAMAMI VE KÖYLER TAMAMI
 
18.9.2019 07:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ECEABAT ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TEİAŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE MERKEZİ VE KÖYLER TAMAMI
 
18.9.2019 09:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/BİGA ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
AHATOBA.SÜLÜNOBA,GÖKÇESU OBALARI PANÇO İÇME SUYU
 
18.9.2019 09:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
OG ŞEBEKE BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
3.ŞAHIS TRAFOLU MÜŞTERİLER
 
18.9.2019 12:00 - 18.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
OG ŞEBEKE BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
3.ŞAHIS TRAFOLU MÜŞTERİLER,KEREM SİTESİ,KALANORA SİTESİ DLSY YOL ŞANTİYESİ,BELEDİYE ARITMA,ANADOLU LİSESİ,
 
18.9.2019 11:00 - 18.9.2019 16:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BOX YERİ DEPLASE sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
SEFERSAH MAHALLESİNE BAĞLI SEFERSAH VE ATATÜRK CAD BİE KISMI
 
18.9.2019 09:00 - 18.9.2019 11:30 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ÇANAKKALE MERKEZ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE MERKEZE BAĞLI ERENKÖY KÖYÜ BİR KISMI (TR/3 BÖLGESİ OG ALTI)
 
18.9.2019 09:00 - 18.9.2019 11:30 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ÇANAKKALE MERKEZ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE MERKEZE BAĞLI; ERENKÖY KÖYÜ BİR KISMI, YENİ MAHALLE, TEMS MAKİNA, MUZAFFER ARSLAN TAVUKHANE, ÜZDEN GIDA KONTİNİ YAĞ FABRİKASI, DÜMREK KÖYÜ, DÜMREK TAVUKHANE TESİSİ, DÜMREK KÖYÜ BESİHANE TESİSİ, BATA TARIM RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ, TRUVA SÜT ÜRÜNLERİ VE İNTEPE BAĞ EVİ, PLAST FORM MİMARLIK DEKORASYON
 
17.9.2019 09:00 - 17.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/BİGA ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
CAMİALAN,YOLİNDİ,KAZIKLIOBA,AHATOBA,SÜLÜNOBA,GÖKÇESU OBALARI TAŞOLUK BARAJI VE ÇEVREDEKİ İŞLETMELER
 
17.9.2019 09:00 - 17.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI AG SEHİM ALIMI VE AĞAÇ KESİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
KAYACIK KÖYÜ
 
17.9.2019 09:00 - 17.9.2019 17:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/BİGA ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
KET ÇALIŞMASI YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
GEYİKKIRI KÖYÜ GENELİ
 
17.9.2019 12:00 - 17.9.2019 15:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ÇANAKKALE MERKEZ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
KEPEZ BELDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ; VELİ BEY CADDESİ BİR KISMI, HAFIZ HALİL CADDESİ, KARAMAN SOKAK, SANAYİ CADDESİ BİR KISMI, ESAT PAŞA SOKAK, DEMİRCİ HALİL USTA SOKAK, HIZARCILAR SOKAK BİR KISMI, RAFET ASLAN SOKAK, HASAN BASRİ HOŞGÖR SOKAK, ABDULLAH ERDAL SOKAK, KEPEZ SANAYİ SİTESİ BİR KISMI
 
17.9.2019 09:00 - 17.9.2019 12:00 Tarihleri arasında,
ÇANAKKALE/ÇANAKKALE MERKEZ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
ÇANAKKALE MERKEZ’E BAĞLI; IŞIKLAR KÖYÜ, KEMEL KÖYÜ, KEMEL İÇME SUYU, AYDINLIK İNŞAAT AT ÇİFTLİĞİ TESİSİ, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK KÖYÜ VE DAMYERİ MAHALLESİ, OBA KÖY, RAMAZAN ERSOY
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