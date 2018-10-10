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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
10.10.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

1000 adet midye taşındı! Yer Çanakkale

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1000 adet midye taşındı! Yer Çanakkale

1915 ÇANAKKALE Köprüsü’nün ayaklarının oturacağı deniz tabanında bulunan ve Akdeniz’de koruma altında olan ’Pinna nobilis’ türü yaklaşık 1000 midye, zarar görmesin diye dalgıçlar tarafından toplanarak denizde güvenli bölgeye taşındı.

1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında, çevrenin korunmasına büyük önem veriliyor. Proje kapsamında ÇED Yönetmeliği’ne ek, uluslararası standartlarda ÇSED çalışması gerçekleştirildi. Hazırlanan raporlar doğrultusunda belirlenen çevresel ve sosyal önlemler, projenin devam eden inşaat döneminde titizlikle uygulanıyor. ÇSED kapsamında, deniz canlıları üzerine yapılan araştırmalar ve köprü kule temellerindeki kazık çalışmaları, Çanakkale Boğazı’nı kullanarak göç eden bazı yunus türlerini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. Bunun üzerine bazı önlemler alındı.

KAZIK ÇAKIMINDA ’YUNUS’ MOLASI

Bu yılın Mart ayından beri 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşası sırasında, konusunda uzman 3 deniz memelileri gözlemcisi, 7 gün 24 saat görev yapmaya başladı. Gözlemciler, kazık çakma işlemlerinden önce bir ön izleme gerçekleştirerek, yunuslar 500 metreden fazla yaklaştığında yapım grubunu uyarıp, çalışmaları durdurdu. Geceleri ise dürbünle gözlem yapılamayacağından pasif akustik izleme cihazı kullanılarak, geçen yunusların tespiti ses dinleme yöntemi ile yapıldı. Bugüne kadar çalışmalar 5 kez durdurularak, toplamda 2 saatten daha uzun bir süre yunusların geçişleri beklendi.

1000 adet midye taşındı Yer Çanakkale

1000’DEN FAZLA MİDYE TAŞINDI

ÇSED kapsamında, yunusların geçişi için gösterilen hassasiyet, nesli tükenmekte olan ve Akdeniz’de koruma altındaki türlerden ’Pinna nobilis’ adındaki midye türü için de gösterildi. Midyeler için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte çalışma yapıldı. Köprünün deniz içinde kalacak ayakları nedeniyle olumsuz etkilenebileceği düşünülen, boyları 45 santimetreyi bulan 1000’in üzerindeki midye, dalgıçlar tarafından toplanarak benzer özellikteki güvenli bölgelere taşındı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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