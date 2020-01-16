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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 39 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan Afganistan uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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