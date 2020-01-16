Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 39 adet can yeleği ele geçirildi.



Yakalanan Afganistan uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.