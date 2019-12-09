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ÇANAKKALE, (DHA)
09.12.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde 17’si çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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