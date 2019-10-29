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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
29.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu

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Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu

ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı'nda, Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi botları ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri, kutlamalara renk kattı.

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.30'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde başlandı. Tören öncesi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile birlikte valilikte tebrikleri kabul etti.

Çanakkalede 29 Ekim coşkusu


Caddedeki törene Vali Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Baro Başkanı avukat Bülent Şarlan ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Uça, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜYORUZ'

Vali Orhan Tavlı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Destanı’nın gururu Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyor, yarının umudumuz sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nın en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yaddediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna mücadele eden şalı ecdadımız, kahramanlık destanlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve 96 yıl önce bugün bu büyük zaferi Cumhuriyetimiz ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet, vatan topraklarını savunarak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Muhteşem bir bağımsızlık mücadelesinin sonucu kazanılan büyük bir zaferdir Cumhuriyet. Halkın iradesiyle seçilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek bu aziz millete bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir Cumhuriyet.” 

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu, gösteri sundu. Törende, 'Troya Halk Dansları Festivali' için çeşitli ülkelerden Çanakkale'ye gelen dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi.

Kutlamaların ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları ve Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler ile gösteri yapıldı. Çanakkaleliler boğazdaki gösteriyi ilgi izledi.

Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.00'da fener alayı düzenlenecek.

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