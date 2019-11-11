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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
11.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

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Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

ÇANAKKALE'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

Merkeze bağlı Kemel köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Fidan dikim etkinliği, Çanakkale Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Çanakkale ili olarak 41 ayrı lokasyonda, 205 bin fidan dikerek katıldıklarını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "İçinde bulunduğumuz bu lokasyon 8 bin kızılçam, 2 bin servi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Ormanlarımız yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçileridir. Diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan, yaban hayatının da yegane koruyucusudur. Yurdumuzun süsü, güzelliği ve berektidir ormanlarımız. Bizim için orman hava, su, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakların en başında gelmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler, fidan dikimi için alana geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kemel köyünde 10 bin fidan dikimi yapıldı.

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