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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale) (DHA)
10.11.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Çanakkale'de 10 Kasım soruşturması

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Çanakkale'de 10 Kasım soruşturması

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Atatürk'ü anma töreni olması gerekenden 5 dakika önce başladı. Hatanın anlaşılmasıyla saat 09.05'te bir kez daha saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterirken, Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Geçen hafta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda 'anma' yerine 'bayram' ifadesi kullanılmıştı.

Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Saatler 09.00'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto etti, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

Gazi Adem Kaya, Kaymakam Gökdemir'e yüksek sesle seslenerek "Yaşanan bir rezalet kaymakam bey, bunun sorumlularını görevden alın. Bu olayı CİMER'e şikayet edeceğim" dedi. Birçok vatandaş da bağırarak olayı protesto etti.

Bayramiç Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında, 09.05‘te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

‘ANMA’ YERİNE ‘BAYRAM’ İFADESİ KULLANILMIŞTI

Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 10 Kasım için 'anma' yerine 'bayram' ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı. Ancak Kaymakamlık tarafından bu olayla da ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninin, olması gerekenden erken başlatılmasıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma Programında, çelenkler sunulup saat 09.05 olması beklenirken, Anma Komitesi kararıyla görevlendirilen tören yöneticisinin 'Bayrak Flama Al ve Dikkat' komutu gelmeden saat 09.02 sularında siren belediye personeli tarafından çalınmıştır. Akabinde program olması gerektiği gibi saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle devam etmiştir. Anma Komitesi kararı gereği, siren çalınması ve ses sistemi ile ilgili sorumluluk Bayramiç Belediyesi'ne aittir. Bu esnada programı hazırlayan okul müdürümüz tarafından olaya anında müdahale edilmiş ve siren sesi kapatılarak anma töreni saat 09.05'te normal seyrinde icra edilmiş ve program esnasında başka herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Program esnasında yaşanan olumsuzlukla ilgili Müdürlüğümüzün herhangi bir hatası söz konusu değildir. Oluşan hassasiyet nedeniyle aziz milletimizden özür diliyor, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."

Çanakkalede 10 Kasım soruşturması

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