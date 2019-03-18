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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli eser Resim Müzesi’nde sergileniyor

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Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli eser Resim Müzesi’nde sergileniyor

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında, ziyaretçilere adeta bir tarih dersi veren ve milli duyguları kabartan iki önemli eser, Dolmabahçe Resim Müzesi’nde sergileniyor.

Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan ve eşsiz kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi, 104’üncü yılında Resim Müzesi’nde sergilenen iki örnek resim ile yaşatılıyor. Mehmed Ruhi Arel’in Çanakkale Savaşı’nı konu alan “Ayrılık ve Zafer” tablosu ile Hikmet Onat’ın “Harbe Giderken Veda” adlı eseri, Çanakkale Zaferi’ne duyulan minneti sanat diliyle anlatıyor. Resim Müzesinin Türk Ressamları bölümünde devamlı olarak sergilenen eserler ziyaretçilerini bekliyor.

“BU TABLOLARDA HÜZÜN VAR, GURUR VAR, AYRILIK VAR”

Ziyaretçilere bu önemli zafere ve o dönemde yaşanan koşullara dair tarih dersi veren eserlerle ilgili bilgi veren Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Gülsen Kaya, “Özellikle müzemiz bir kültür, tarih ve sanat atölyesi gibi ve bu bulunduğumuz bölüm Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişi yansıtıyor. Burada Türk ressamlarının eserleri bulunuyor. Bu iki tablo da sanatseverlere adeta bir tarih dersi veriyor. 18 Mart 1915’teki Çanakkale Zaferi’ni konu alan tablolar. Bu zaferlerin hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteriyor. Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var” dedi.

Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli eser Resim Müzesi’nde sergileniyor

“BU ESERLER ADETA TARİH ATÖLYESİ GİBİ”

Tablolarda anlatılanların önemini vurgulayan Kaya, “Mehmet Ruhi Arel’in triptik “Ayrılık ve Zafer” adlı tablosu, ressam adeta üç ayrı öyküden eserini oluşturmuş. Askerin köyünden ayrılışı ki biz duygusal anı, hüznü görüyoruz ama gurur da var. Davullarla, zurnalarla uğurlanıyor. Askerimizin atalarından aldığı, Türk Bayrağı’ndan aldığı milli ve manevi güçle düşmanı denize döküşünü görüyoruz. Göğsünde madalyayla köyüne dönüşünü görüyoruz. Orada da kavuşmanın sevinci var. Bu eserler adeta tarih atölyesi gibi. Çanakkale ruhunu yansıtan, o dönemin savaş ruhunu ve şartlarını ve büyük zaferi yansıtan tablolar. Bize büyük bir tarih dersi veriyorlar. Bu iki tablo aynı zamanda 1918’de Türk ressamlarının katıldığı Viyana Sergisi’nde de sergilendi. Milli Saraylar envanterine 2017 yılında katıldı bu tablolar” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli eser Resim Müzesi’nde sergileniyor

“ÇANAKKALE RUHUNU YANSITMAK İÇİN RESİM MÜZESİ’NE GELMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Çanakkale Zaferi gibi birçok önemli tarihi olay ve kişileri yansıtan eserlerin bulunduğu müzeye ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğunu belirten Gülsen Kaya, “2018 yılında 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz sadece güzel resim olarak değil, Osmanlı’dan Cumhuriyete kendi tarihlerini tanımak için o dönem ki padişahları, o dönemin Osmanlısını, İstanbul’u görmek için İstanbul’un Fethi’ni görmek için, Sultan 2. Abdülhamit’in tahttan indirilişini görmek için ya da Çanakkale Savaşı ile ilgili değerli tabloları görmek için Resim Müzesi’ne gelmelerini bekliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi de bekliyoruz. Çanakkale ruhunu yansıtmak için Resim Müzesi’ne gelmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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