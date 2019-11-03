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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
03.11.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Avustralya Büyükelçi Yardımcısı Jeremy Gruith, daire amirleri, askerler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Özgür Kaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti. 

Çanakkale Savaşlarının ilk şehitleri, törenle anıldı


Anma töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bugün 105 yıl önce 3 Kasım 1914'te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir'e haksızca, hukuksuzca saldırmış ve Çanakkale'nin ilk şehitlerini vermişizdir. Bu şehitlerimiz Çanakkale'de 1 yıl sürecek olan savaşın ve o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale'nin ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihi geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları, büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Vali Orhan Tavlı ise "Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda ilk şehitlerimizi verdiğimiz günün 105'inci yıl dönümünde, şanlı ecdadımızın huzurunda şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihini ve kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleri ile yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleri ile bir güçtür, sonra süngüsü ile bir güçtür" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi.

İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören, sona erdi. 

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