Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 eski polisten 13'ü tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 Nisan'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 13'ü hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda polislikten ihraç edilmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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