Çanakkale Köprüsü inşaatında denize iniliyor

Yıldırım, Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde, Çanakkale'nin tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek, bugünün 18 Mart Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü olduğunu anımsattı.



Bugünü daha da anlamlı hale getirmek için Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesini, dünyanın en uzun asma köprüsünün temelinin atıldığını dile getiren Yıldırım, "Çanakkalemize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen yıl hazırlıklarını yaptık. Bugün, az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle denizin içindeki köprü temelinin ilk harcını koyacağız. Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü, iki kule arasındaki açıklık tam 2 bin 23 metre. Ne demek, 2023'e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru Türkiye'ye, Çanakkale'ye, şehitler diyarına en uzun köprüyü armağan etmek demektir. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.



Bugün bir başka mutluluğun daha yaşandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, siz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde kutlamalarda müjdeyi verdiniz. Aslanlarımız, Mehmetçiklerimiz Afrin'de destan yazdı, teröristleri oradan söküp attı, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiler. Kahramanlarımıza buradan selam gönderiyoruz, tebrik ediyoruz. Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken diğer yandan dünyanın en büyük projelerini de yapmaya devam ediyor. Son 10 yılda dünyada yapılan 10 tane büyük proje var. Bu 10 projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'ye de yakışan budur. Bunlar hangileri mi? Söyleyeyim, İzmir-İstanbul Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı Yeni İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Boğaz'ın altından geçen trenler için araçlar için yaptığımız geçitler ve nihayet dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale Köprüsü, Türkiye'ye de Çanakkale'ye de bu yakışır. Hayırlı, uğurlu olsun. Çanakkale'de düşmana 'Çanakkale geçilmez' dedik, 7 düvele burada 'dur' dedik ama şimdi artık 'hizmet zamanı' dedik, Çanakkale'yi hava yoluyla, deniz yoluyla ve nihayet o güzel gerdanlığıyla geçecek bu eseri de Çanakkalemize armağan ediyoruz. Bu proje yap-işlet-devret projesi. Yani bizim bütçemizle yapılmıyor. Yapacaklar, işletecekler, sonunda da teslim edecekler. Kore ve Türk firmaları."



Yıldırım, Türkiye'nin ekonomisi için "sıkıntılar var, zorluklar var" diyenlere bu projenin en güzel cevap olduğunu vurgulayarak, bu projenin finansmanının yüzde 70'inin yabancı bankalardan sağlandığını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, "1 milyar 700 milyon avro kredi ihtiyacı varken, 2 milyar 700 milyon avrodan fazla talep geldi. Talep edenlerin bir kısmını da alamadık. İşte bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'ye olan güveni gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'ye güvenmeye devam edin." diye konuştu.