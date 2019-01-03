Çanakkale için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, Çanakkale'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çanakkale çevrelerinde bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (kıyılarda 5-10 santimetre, iç kesimlerde 15-30 santimetre) olması bekleniyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
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