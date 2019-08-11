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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.08.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Çanakkale Gelibolu’daki yangında son durum! Bakan Pakdemirli’den açıklama geldi…

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Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli bölgede patlamaların olduğu iddiasını doğrularken “Bölge bir savaş geçirmiş bölge olduğu için yer yer mühimmat olduğu için yer yer patlamalar meydana geldi” ifadelerini kullandı.

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  • Çanakkale Geliboludaki orman yangınına havadan müdahale başladı
  • Çanakkale Geliboludaki orman yangınına havadan müdahale başladı
  • Çanakkale Geliboludaki orman yangınına havadan müdahale başladı
  • Çanakkale Geliboludaki orman yangınına havadan müdahale başladı
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ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın sabaha dek kontrol altına alınamadı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangınla helikopterler ile havadan yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü istikametine kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 9 dozer ve yüzlerce işçi ile sabaha dek müdahale edildi. Hem Behramlı, hem de Alçıtepe köylerinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için alevler ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuldu. Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliğini de tehdit eden alevlerin önüne ekipler adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşmasını da önledi. Ancak yerden yapılan müdahaleler sabaha kadar kuvvetli esen poyraz nedeniyle yangını kontrol altına almak için yeterli olmadı. 100-150 hektar arası bir alanı tehdit eden yangını kontrol altına alabilmek için havadan yapılacak müdahale için günün aydınlanması beklendi. Havanın aydınlanmasıyla beraber çok sayıda helikopter bölgeye gelerek, yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgede bulunarak sabaha kadar çalışmaları yönetti.

‘YER YER PATLAMALAR OLDUĞUNU DOĞRULADIK’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Çanakkalelilere Türkiye’mize geçmiş olsun diliyorum. Son olarak iyi haberi şöyle verelim yangınımız tamamen kontrol altında. Rüzgar azalmaya başladı. Gece 30-35 kilometre bir rüzgarımız vardı şu anda 20-25 kilometre civarında. Şu an itibari ile yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Şehitliğimiz zarar görmedi. 2 saat içinde tamamen kontrol altına alırız diye bekliyoruz. Gün doğumundan önce helikopterler alanda çalışmaya başladılar. Şu an itibari ile 100 hektar civarında bir alan etkilenmiş görünüyor. Bölge bir savaş geçirmiş bölge olduğu için yer yer mühimmat olduğu için patlamalar olduğunu sosyal medyadan duymuştuk. Bunları doğruladık yer yer patlamalar da olmuş ama şu an itibari ile 100 hektar alan etkilenmiş görünüyor. Yangın şu anda çoğunlukla kontrol altına alınmış durumda.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan:

Yangın kontrol altına alınma noktasına geliyor biraz rüzgar şiddetlindi o yüzden biraz endişeliyiz ama 5 helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Yangın araçlarının tamamı orada geceden beri müdahale devam ediyor. Evet, şu anda ‘durdu, söndü’ diyemeyeniz ama özellikle yerleşim alanlarında risk ortadan kalktı diyebiliriz. Yangın ummadığımız yerden tekrar çıkıyor. Bunun tamamen kontrol altına alabilmemiz için tamamen söndü demek gerekir. Dün akşamdan beri yapılan müdahaleler ile sonuna geldik diyebiliriz inşallah.

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