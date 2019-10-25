Çanakkale cuma namazı saati | Çanakkale'de cuma namazı saat kaçta?
Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar cuma namazının yaşadıkları şehirde saat kaçta kılınacağını merak ediyorlar. Çanakkale cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği vakitler ile açıklandı. Peki Çanakkale cuma namazı saatleri nedir? İşte Çanakkale'nin tüm ilçeleri ile birlikte cuma namazı vakitleri
Çanakkale'da yaşayan vatandaşlar cuma namazı saatlerini merakla takip ediyorlar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler ve Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar kentlerindeki cuma namazı vakitlerini internette araştırıyor. Peki Çanakkale'de cuma namazı vakitleri bugün nedir?
İşte Çanakkale cuma namazı saatleri.
Çanakkale'de cuma namazı saati 25 Ekim'de 13:04'de kılınacak.
Çanakkale'nin ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın
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