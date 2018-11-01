Çanakkale Boğazı'na sis engeli
Çanakkale Boğazı sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 10.30 itibarıyla Marmara'dan Ege yönüne doğru tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 10.30 itibarıyla Marmara'dan Ege yönüne doğru tek yönlü olarak ulaşıma açıldı. Sis nedeniyle boğaz girişinde bekleyen gemiler sırayla Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı. Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu. Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gemileri telsizle uyararak, boğazı sabah saat 06.30'dan itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle