MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
GeriGündem Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle