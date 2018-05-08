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    Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    AA
    08.05.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

    Alınan bilgiye göre, dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.00 itibarıyla etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyarıp boğazın saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

    Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Her iki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bu nedenle Gelibolu-Lapseki hattına yönlendirildi.

    Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını duyurdu.
    Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Etiketler: NoMobil , çift yönlü transit gemi geçişi , gündem
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