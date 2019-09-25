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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
25.09.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Can pazarı! 3 kişi yaralandı

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Can pazarı! 3 kişi yaralandı

Samsun'da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Can pazarı 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Fırat Ekinci idaresindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil ile Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 55 ACK 251 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanıp su kanalı içinde ters döndü. Kazada takla atarak ters dönen 34 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Fırat Ekinci ve Mustafa Ozan Karakuş ile su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Taner Seval yaralandı.

Can pazarı 3 kişi yaralandı

Kanalda su olmaması faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan Taner Seval'ı kurtarmak için seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada kadın kuaförü olduğu öğrenilen Taner Seval, 45 dakika sonra bulunduğu yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı. Kazada yaralanan 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Can pazarı 3 kişi yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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