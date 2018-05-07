Can Dündar’ın dosyası ayrıldı

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan verilen hapis cezasına ilişkin dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.
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