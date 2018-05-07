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    Can Dündar’ın dosyası ayrıldı

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    07.05.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan verilen hapis cezasına ilişkin dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

    İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem Gül ile hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bülten çıkartılması talep edilen Can Dündar’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , dava , gündem
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