Can Dündar’ın dosyası ayrıldı

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül katıldı. Firari sanık gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise gelmedi.

Başbakanlık MİT Müsteşarlığı’nın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olduğu yazıda, dava konusu olaya ilişkin bilgi ve belgelerin gizli kalması gereken devlet sırrı kapsamında kaldığının belirtildiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlayan duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına, eşlerin kapalı duruşmalara katılmasına izin verilmesine karar verdi.

DÜNDAR’IN İADESİ İÇİN YAZILAN YAZIYA CEVAP YOK

Duruşmada sanıklardan Can Dündar’ın Türkiye’ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazılan yazıya cevap olmadığı belirtildi. Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) vekili Ela İlden, göndermiş olduğu 18 Nisan 2018 tarihli dilekçeyle Can Dündar tarafından yazılan kitaplar ve sanığın yazıp yönettiği Mustafa isimli belgeselin basım ve yayınlanmasının durdurulmasını, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan eserlerin toplatılması, elektronik ortamda bunlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Av. İlden tarafından gönderilen dilekçenin, dava dosyası ile bağlantılı olmadığı gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.

İADE SÜRECİ BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili Adli Makamları nezdinde yapılan iade sürecinin beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Erdem Gül yönünden dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine karar verdi.

DÜNDAR VE GÜL’E GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMAKTAN CEZA VERİLMİŞTİ

Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan ve MİT ait olduğu öne sürülen TIR’a ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gül ve Dündar hakkında “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat kararı verilirken, “FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan ise ayrı bir dosya üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti. Mahkeme heyeti, Dündar ve Gül hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetmişti.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin “Gizli belge ve bilgileri açıklamak” suçundan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuştu. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Gül hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesine hükmetmişti.

KIRMIZI BÜLTEN VE GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Yargıtay bozma kararı ve dosyanın mahkemeye ulaşması üzerine yargılamayı yapacak olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartarak, Belçika’dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını istemişti.