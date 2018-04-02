Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Can Dündar hakkında kırmızı bülten

    Can Dündar hakkında kırmızı bülten

    DHA
    02.04.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

    MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada mahkeme, Can Dündar hakkında, gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar hakkında verilen cezanın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngörmesi gerektiğini belirten Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak Dündar'ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

    Dosyanın ulaştığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hazırladığı tensip zaptında Dündar'ın, yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedenleriyle kovuşturmanın sonuçsuz kalmamasını sağlamak amacıyla gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Dündar hakkında, kırmızı bülten de çıkarılmasına karar veren mahkeme, kararı Dündar'ın Belçika'dan iadesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

    Mahkeme heyeti yeninden yargılamaya ilişkin, ilk duruşmanın ise 7 Mayıs'da yapılmasına hükmetti.

    Etiketler: NoMobil , MİT tırları davası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri