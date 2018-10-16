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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
16.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı. Davalılar Can Dündar, dönemin Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç ile Yenigün Haber Ajansı'nı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Özay, davanın kabul edilmesini istedi. Davalı vekilleri ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davalıları 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, fazlaca tazminata ilişkin talebi reddetti.

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Can Dündar tarafından 1 ve 8 Temmuz 2014'te kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla 3 Ağustos 2014'te yayımlanmaya başlayan ve 6 gün devam eden yazı dizisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı anlatılarak, davalıların 50 bin lira manevi tazminat ödemesi istenmişti.

 

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