'Can çekişirken çocuklarım sana emanet dedi'

Polis, eşinin ihbarı üzerine Kızoğlu’nun son olarak ortağı ve yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti. Abdullah Kızoğlu’nun amcasının kaybolmasından dört ay sonra yasadışı yollarla Azerbaycan’a gittiği ve 8 ay boyunca da bu ülkede kaldığı belirlendi. Polis ayrıca biri nikâhsız iki eşi ve bir çocuğu bulunan Abdullah Kızoğlu’nun Konya’ya eşlerini ve çocuğunu görmeye gitmemesinden şüphelendi. Kızoğlu İstanbul Alibeyköy’de önceki gün sabaha karşı yakalandı. Konya’ya getirilen Kızoğlu, amcasını gömdüğünü söylediği sulama kanalının kenarına getirildi. Kızoğlu’nun gösterdiği yerde yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu’na ait kemikler bulundu.



ÜZERİNE KAMYONLA HAFRİYAT DÖKTÜM

Tutuklanan Kızoğlu polisteki sorgusunda şunları söyledi: “Amcama 150 bin lira borcum vardı. Bununla ilgili çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana ‘Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak’ dedi. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Etrafta çok köpek vardı. Cesedi çıkartabilirler diye üzerine de bir kamyon hafriyat döktüm.”