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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
22.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Can çekişirken bulunmuşlardı... İyi haber geldi

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Can çekişirken bulunmuşlardı... İyi haber geldi

ANKARA'da zehirlenerek telef edildiği ileri sürülen 21 çinçillanın yanında can çekişirken bulunan 32 çinçilla, tedavilerinin ardından hayata tutundu. Koruma altına alınan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor.

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  • Can çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutundu
  • Can çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutundu
  • Can çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutundu
  • Can çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altındağ ilçesinde Ankara-Samsun çevre yolunun kenarında, boş arazide 4 gün önce kemirgen türü 21 çinçilla ölü bulundu. İhbar üzerine polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Araştırmada telef olan çinçillaların yanında 32 çinçilla da can çekişirken bulundu.

Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen hayvanları kafese koyarak, Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Şubesi'ne götürdü.

Çinçillalar, burada yapılan tedaviyle hayata tutundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor, su veriliyor. Gece kafeslerine konulan çinçillalar, gün içinde dışarıya çıkarılıp, çimlerde dolaşıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çinçillaların ölümüyle ilgili başlattığı inceleme sürerken, araştırma sonucuna göre hayvanların doğaya salınıp salınmayacağına karar verilecek.

Öte yandan, çinçillaların ölümüyle ilgili polisin başlattığı soruşturma da sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

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