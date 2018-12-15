Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCan borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin
GeriGündem Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hayati ARIGAN/DHA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin

Eski Türkiye güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirasını, 87 yıl arayla kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı’nda görevli itfaiye erlerine bıraktığı vasiyetnamesi, 14 yıl sonra mahkeme tarafından geçerli sayıldı.

Fatih’te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu (İzmirli), henüz 3 yaşındayken evlerinde çıkan yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi Teşkilatı ekipleri, Sakaoğlu’nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Bu olayın ardından İzmirli Ailesi, küçük kızlarını kurtaran itfaiye teşkilatına duydukları minneti her fırsatta dile getirdi. Mahmure Birsen Sakaoğlu da bu minnet duyguları arasında büyüdü. 1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi, çiftin çocukları olmadı. Sakaoğlu, 1999 yılı Eylül ayında eşini kaybetti. Yalnız yaşamaya başlayan Sakaoğlu’nun evinde 2000 yılında bir kez daha yangın çıktı. 87 yıl arayla ikinci kez alevlerin arasında kalan Sakaoğlu’nu itfaiye ekipleri kucaklarına alarak bir kez daha kurtardı.

KENDİ VASİYETNAMESİNİ YAZDI

Kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ile anlaşmazlıklar yaşayan Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000 tarihinde Bakırköy Noterliği’nde 2 doktor şahitliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı. Sakaoğlu, Fatih’teki dairesinin kirası ile mevcut dolar ve Türk Lirası’nın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, 2000 yılında Fatih İtfaiye Teşkilatı’nda çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele aynı miktarda dağıtılmasını istedi. Sakaoğlu ayrıca ‘manevi oğlum’ dediği Mustafa Bakır’a bir otomobil alınmasını ve geçineceği paranın toplanan faiz ile kiradan peşin verilmesini vasiyet etti. Vasiyetnamesinde paranın bulunduğu bankada görevli müdür yardımcısı Meral Çatakoğlu, avukatı Kaya Açıkel, dönemin vali yardımcısı Erdoğan İzgi ve maliyeci Hakkı Sağlam’ın da aynı şartlarda mirastan faydalanacaklarını yazdı.

KARDEŞİME KURUŞ DAHİ VERMEYİN

Mahmure Birsen Sakaoğlu, kardeşi Ahmet Selahattin İzmirli ile arasındaki sorunlara da değindiği vasiyetnamesinde, “Kardeşime bir kuruş dahi verilmemesini istiyorum” dedi. Sakaoğlu, 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında iken yaşama gözlerini yumdu. Mirasçıları da mahkemeye başvurdu. Ancak bu sırada Sakaoğlu’nun bıraktığı vasiyetname ortaya çıktı. Ardından kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni mahkemeye başvurarak, itiraz etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan vasiyetnamenin iptali davası 14 yıl sürdü. Miras kavgası, itfaiye teşkilatına da sıçradı. 316 personel vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Bilirkişi, belirlediği 263 itfaiye çalışanını lehtar saydı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada gülen taraf itfaiye erleri oldu. Mahkeme, Sakaoğlu’unun itfaiye erlerine bıraktığı mirası geçerli sayarak, ölen kardeş Ahmet Selahattin İzmirli’nin mirastaki saklı payını da iptal etti. Mahkeme, 263’ü itfaiye görevlisi 268 kişinin mirasta hak sahibi olduğuna karar verdi. Ayrıca mirasta hak sahibi olanların ölümleri halinde, bu hakkın diğer hak sahiplerine devredileceğini belirtti. Tenfiz davasından çıkacak karar ile mirasçıların ne kadar para alacakları belli olacak.

SADECE YANGINDA GÖRDÜKLERİ MAHMURE ANNELERİ

Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin

- 2000 yılındaki yangına müdahale eden ekipte olan itfaiye eri İlyas Kuşaklı da Sakaoğlu’nun kurtarılışını şöyle anlattı: “Yangını kontrol altına almaya çalışırken, içeride yaşlı bir hanımın olduğu söylendi. Biz kurtarma timi olarak merdivenden çıktık. İçeride yaşlı bir kadının kalkamadığını gördük. Arkadaşların yardımıyla çelik kapıyı açıp içeri girdim. Mahmure Hanım’ı merdivendeki arkadaşlara verdim. Mahmure Hanım’la oradan tanışıyoruz. Öldükten 6 ay sonra avukatların bize ulaşmasıyla dava başladı. Mahmure annemizi biz sadece yangında gördük.”

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hızlı tren kazasında makasçıdan korkunç itiraf!

Makinistin acı kaderi

Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin

‘İttifak’ yorumu: İki kere iki beş edecek