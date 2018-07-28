Can alan kurşun uyuşturucu çetesinden
ESENYURT’ta 30 Haziran gecesi bir araçtan ateş açıldı. Kurşun bu sırada yoldan geçen Fırat Kıpçak’a (16) isabet etti.
Kıpçak, hastanede ölürken, saldırganlar kaçtı. Polis, olayın bölgede uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yaşayan iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığını ve hedefin saldırıdan kurtulan Ömer A. olduğu belirledi. Uyuşturucudan 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ömer A., cezaevine gönderildi. Polis, saldırıyla ilgili gözaltına alınan Suat D.’nin yaralama ve uyuşturucudan, Celal S.’nin de dolandırıcılıktan kaydı çıktı. Celal S. ve Suat D. tutuklandı.
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