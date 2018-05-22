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    Çamurlu derede can pazarı yaşandı

    İSTANBUL (İHA)
    22.05.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Alibeyköy’de çamurlu dereye düşen adamı itfaiye ekipleri halatla kurtardı. Talihsiz adam dereden çıkarıldığında tanınmaz haldeydi.

    Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda alkol alan 51 yaşındaki adam, ayağa kalktığı esnada dengesini kaybederek çamurlu dereye düştü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların halatla yukarıya çektiği vatandaş kurtarıldı. Dereden çıkartılan vatandaş üzerine yapışan çamurlar nedeniyle tanınmaz hale geldi.

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde alkol alarak parka giden 51 yaşındaki Tuncer Karaca, bir süre sonra ayağa kalktı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan adam bir anda dengesini kaybederek parktaki çamurlu dereye düştü. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Alibeyköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip, deredeki adama halat attı. Halatı tutan adam ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yukarıya çekildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ÇAMURDAN TANINMAZ HALE GELDİ...

    Halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarılan Karaca’yı gören vatandaşlar ise bir anlık şaşkınlık yaşadı. Dereye düşmesi nedeniyle yüzü ve elleri tamamen çamurlanan adam çimenliklere oturarak yaşadığı şoku atlamaya çalıştı. Vatandaşların sakinleştirdiği adam su içirildikten sonra arkadaşları yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: çamurlu dere , yaşlı adam , gündem
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