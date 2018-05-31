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    Çamura saplanan kamyon alev aldı, yangın ekili arazilere büyük zarar verdi

    İHA
    31.05.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çamura saplanan kamyonun egzoz borusundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çevredeki ekili araziye sıçrayan yangın tarlalarda büyük çaplı zarara neden oldu.

    Olay, ilçe merkezine beş kilometre uzaklıkta bulunan Kayrak (Keli) kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vedat Akbacı’nın kullandığı 06 BT 1683 plakalı kamyon, yağış nedeniyle tarlada oluşan çamura saplandı.

    Çamura saplanan kamyon alev aldı, yangın ekili arazilere büyük zarar verdiAkbacı, kamyonu çamurdan çıkarmak için manevralar yaparken egzoz borusundan kıvılcımlar çıktı. Bu sırada kamyondaki anızlar tutuşunca rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler çevrede bulunan arpa tarlasına sıçradı. Şoför ve köylülerin tüm çabalarına rağmen söndürülemeyen kamyon, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Çamura saplanan kamyon alev aldı, yangın ekili arazilere büyük zarar verdi
    Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ekili tarlalarda da büyük çapta zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çamura saplanan kamyon alev aldı, yangın ekili arazilere büyük zarar verdi

    Etiketler: Şanlıurfa , Siverek , anız yangını , gündem
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