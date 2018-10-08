Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor
GeriGündem Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
08.10.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, külliye içinde, Şeyh Ali Semerkandi'nin yaşadığı dönem olan 15'inci yüzyılı yansıtan evi ve diğer yapıları geziyor. Ziyaretçiler külliyede bulunan dükkanlardan alışveriş yapıp yemek yiyerek günü Çamlıdere'de tamamlıyor.

Ankara'da inanç turizmi denilince akla ilk olarak kent merkezinde bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Çamlıdere'deki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor. Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Türbeyi ziyaret edip dualar okuyan vatandaşlar, külliyede Şeyh Ali Semerkandi'nin yaşadığı dönem olan 15'inci yüzyılı yansıtan ev ve müzeyi de gezme imkanı buluyor. Ziyaretçiler külliyede yöreye özgü ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yapıp yemek yiyerek günü Çamlıdere'de tamamlıyor.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, göreve geldiği 2004 yılından beri her yıl Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ne yenilikler kattıklarını belirterek, "Özellikle hafta sonları ve dini günlerde  binlerce ziyaretçi türbeye akın ediyor.

Vatandaşlar 14 dönümlük külliyenin bulunduğu alan içerisinde istediği sürece dualarını edip namazlarını kılıyorlar. Semerkandi'nin evi olarak tasarladığımız ve o dönemi yansıtan kerpiç ev ve mescidi geziyor ve daha sonra külliyede alışveriş yapma imkanı buluyorlar. İsteyenler burada yemeklerini yiyor. Ankara'da inanç turizmi denince akla Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor" diye konuştu.

Şeyh Ali Semerkandi'nin İslam’ı yaymak için büyük mücadeleler verdiğini anlatana Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Şeyh Ali Semerkandi 14 ve 15'inci yüzyıllarda yaşamış ve İslam'ı Anadolu'ya yaymak için bu göreve gelmiş. Her an Anadolu'yu İslamlaştırmak için mücadele vermiş. Semerkandi'nin bütün eserlerini kitaplaştırarak burada sergiliyoruz. Ben göreve gelmeden önce bu külliye bölgesinde kereste ve mermer atölyeleri vardı. Bu atölyeler Çamlıdere'nin her tarafına yapılabilir ancak inanç turizmi sadece bu alanda yapılabilirdi. Bu yüzden buradaki arsaları kamulaştırarak görmüş olduğunuz 14 dönümlük külliye ortaya çıktı" diye konuştu.

Başkan Can, güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkesi Çamlıdere ilçesine davet etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yargıtay’dan çok önemli karar

Bu ilçeye 461 kişi aranıyor!

Baba oğul tartışması korkunç bitti

Onlarca yıldır bizi dövüyorlar!