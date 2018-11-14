Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avize

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Fatma AKSU
14.11.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avize

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Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avize

Gaziantep'te dokunan halıları serilmeye başlanan Çamlıca Camisi’ni aydınlatacak olan 7 tonluk ana avize, 8 halatla kedi yoluna asılıp yerine takıldı.

Camiyi ziyaret edenlerin, başını kaldırdığında avizeyi değil, kubbeyi görecek şekilde tasarlanıp, paslanmaz çelikten yapılan ana avize üç halkadan oluşuyor. En alttaki halka yerden 4.5 metre yükseklikte ve 16 metre çapında, ortadaki halkanın yerden yüksekliği ise 8 metre ve çapı 24 metre, avizenin en üstteki halkası da yerden 12 metre yüksekte ve 32 metre çapında. Ana avizenin üzerindeki 208 ampulün tamamı ilk kez Hürriyet için yandı. Her bir parçası 140 metrekare olan, 4 metre eninde 35 metre boyundaki halılar dev rulolar halinde camiye taşındı. Ekleme yerleri, özel kaynak sistemiyle birleştirildiğinde, halı tek parça görünümünde olacak.

Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avize

İstanbul Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi’ni ‘akıllı cami’ olarak projelendirdiklerini belirterek “Camimizin, diğer camilerde olmayan ön büyük özelliği proje aşamasında, kadınlara tahsis edilen yerin belli olmasıydı. Kadınlara ayrılan bölüm 10 bin kişilik” dedi.

 

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