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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çamlıca Camisi ibadete açılıyor

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Çamlıca Camisi ibadete açılıyor

CUMHURİYET tarihinde yapılan en büyük cami olan Çamlıca Camisi, bugün Regaip Kandili’nde ibadete açılıyor.

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyük camisi Çamlıca Camisi’nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam edilirken, ilk ezan öncesi müezzinler akustik çalışması yaptı. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi’nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Camimizi yarın (bugün) sadece ibadete açıyoruz. Resmi açılışını yapmıyoruz. Açılış programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle daha ileriki bir tarihte olacak” dedi.

 

TÜNEL DE YAPILDI

- 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camisi 10 bini kapalı, 5 bini avlu olmak üzere toplam 15 bin metrekare alanda inşa edildi.

- Caminin kubbesi 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında.

- 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip.

- Camiye ulaşım için ayrıca 3 kilometrelik tünel inşa edildi.

- Havuzlar ve şelalelerle süslenen caminin çevresinde oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak.

- Camide 18 adet yürüyen merdiven ve 28 asansör bulunuyor.

- Caminin 17 bin metrekarelik alanı, özel tasarlanan halıyla kaplandı.

- Dev kubbenin altına 7 ton ağırlığında 3 katlı dev bir avize bulunuyor. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.

Çamlıca Camisi bir afet anında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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