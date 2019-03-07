Çamlıca Camisi ibadete açılıyor
CUMHURİYET tarihinde yapılan en büyük cami olan Çamlıca Camisi, bugün Regaip Kandili’nde ibadete açılıyor.
Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyük camisi Çamlıca Camisi’nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam edilirken, ilk ezan öncesi müezzinler akustik çalışması yaptı. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi’nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Camimizi yarın (bugün) sadece ibadete açıyoruz. Resmi açılışını yapmıyoruz. Açılış programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle daha ileriki bir tarihte olacak” dedi.
TÜNEL DE YAPILDI
- 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camisi 10 bini kapalı, 5 bini avlu olmak üzere toplam 15 bin metrekare alanda inşa edildi.
- Caminin kubbesi 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında.
- 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip.
- Camiye ulaşım için ayrıca 3 kilometrelik tünel inşa edildi.
- Havuzlar ve şelalelerle süslenen caminin çevresinde oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak.
- Camide 18 adet yürüyen merdiven ve 28 asansör bulunuyor.
- Caminin 17 bin metrekarelik alanı, özel tasarlanan halıyla kaplandı.
- Dev kubbenin altına 7 ton ağırlığında 3 katlı dev bir avize bulunuyor. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.
- Çamlıca Camisi bir afet anında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.
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