Camları kırdı, eşyaları yaktı! Elinde baltayla çatıya çıktı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCamları kırdı, eşyaları yaktı! Elinde baltayla çatıya çıktı...
GeriGündem Camları kırdı, eşyaları yaktı! Elinde baltayla çatıya çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.08.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Camları kırdı, eşyaları yaktı! Elinde baltayla çatıya çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa’da bir kişi çocuklarını ve eşini göremediği iddiasıyla elinde baltayla çatıya çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten aşağı düştü.

5
  • Elinde baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
  • Elinde baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
  • Elinde baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
  • Elinde baltayla çatıya çıkan adam aşağı düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Hamitler Mahallesi Kavaklı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini ve çocuklarını göremediğini iddia eden A.C., önce evinin camlarını kırıp, bahçede eşyaları yaktıktan sonra, elinde baltayla çatıya çıktı. Şahsın çatıya çıkması üzerine olay yerine polis, 112 ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşuları ve polis ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen A.C., karısı ve çocukları gelmeden aşağı inmeyeceğini söyledi. Bu esnada çatıda dengesini kaybeden şahıs, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı düştü. A.C.’nin düşmesiyle birlikte 112 Acil Servis ekipleri şahsa anında müdahale etti.

Şuuru yerinde olan ve konuşabilen A.C., Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı
İstanbul’da şiddetli yağış sonrası şoke eden görüntüler
Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Altgeçitte büyük korku... Zıpkıncılar kurtardı